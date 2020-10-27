حزب الشعب: دول العالم أظهرت بصورة واضحة أنها تسند الحق الفلسطيني

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رام الله - دنيا الوطن

قال أمين عام حزب الشّعب، بسّام الصالحي: إن الجلسة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي، أظهرت مرة أخرى بصورة واضحة وصريحة، أن غالبية دول العالم، تسند الحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، ورفض الاستيطان، وخطة الضم ومصادرة الأراضي الفلسطينية.



وأضاف الصالحي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الثلاثاء، أن القضية الفلسطينية لا زالت تحظى بالألولية في القضايا الدولية، رغم الدعم الأمريكي اللا متناهي لإسرائيل، مشيراً في ذات الوقت إلى أن التحدي الأساسي الآن أمام دول العالم، هو ترجمة قراراته إلى إجراءات فعلية، كما تم هذا الأمر من قبل عديد دول العالم، حيث كان هناك مبادئ وقرارات سابقة استندت إلى إجراءات ملموسة على الارض.



وأكد الصالحي، أن المؤتمر الدولي للسلام، حسب رؤية الرئيس محمود عباس، عليه إجماع دولي، وهو بمثابة ضغط أممي لتنفيذ هدف العملية الأساسية من خلال وضع جدول زمني واضح لإنهاء الاحتلال، والتدخل الفعلي من المجتمع الدولي لإنهائه.