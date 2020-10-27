الرجوب: مبادرة الرئيس عباس معقولة ومنطقية وعملية

أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح) جبريل الرجوب على أهمية التجاوب الكبير من قبل جميع أعضاء مجلس الأمن، في الجلسة المفتوحة، أمس، في المنظمة الأممية، فيما يخص مبادرة الرئيس، بالدعوة إلى عقد مؤتمر دولي، بداية العام المقبل، مشيراً إلى أن ردة فعل المجتمع الدولي من خلال أعضائه، كانت فوق المتوقع، وهو ما سيساعدنا في التأسيس للمرحلة المقبلة.



وأوضح الرجوب في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الثلاثاء، أن ما حصل هو رسالة للإدارة الأمريكية وإسرائيل ولكل المترددين في العالم، بأنه آن الأوان لمواجهة العدوان الإسرائيلي الأحادي الجانب، ليس فقط على فلسطين وأرضها ومقدساتها، وإنما على الشرعية الدولية، وعلى مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، ومبدأ حقوق الإنسان.



واعتبر الرجوب، أن ردة الفعل في مجلس الأمن على مبادرة الرئيس المعقولة والمنطقية والعملية، حسب رؤية الرئيس، هي رسالة للإدارة الأمريكية الحالية والحكومة الإسرائيلية، مشيراً إلى أن الكرة الآن في ساحة الأمين العام للأمم المتحدة؛ ليستكمل مشاوراته والإعداد لبداية العام المقبل مع إمكانية وجود إدارة أمريكية جديدة.



وشدد أمين سر اللجنة المركزية، الرجوب، على أن الفترة الزمنية التي أعطيت لكل الأطراف الفاعلة في الشرق الأوسط أو في مجلس الأمن، لبداية العام المقبل، ممكن أن تساعد في الإعداد المحكم لهذا المؤتمر.

رام الله - دنيا الوطن