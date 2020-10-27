خبير أمراض أمريكي يكشف مفاجأة عن لقاح مضاد لفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قال خبير الأمراض المعدية الأميركي، أنتوني فاوتشي: "إن البت في سلامة وفعالية لقاح مضاد لمرض (كوفيد- 19)، سيكون بحلول أوائل كانون الأول/ ديسمبر المقبل، لكن من غير المرجح، أن يجري أي تطعيم على نطاق أوسع قبل عام 2021".



وتابع فاوتشي" سنعرف ما إذا كان أحد اللقاحات آمناً وفعالاً بحلول نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر أو بداية كانون الأول/ ديسمبر، مضيفاً أنه عندما تتحدث عن تطعيم قطاع كبير من السكان، ليتسنى لك إحداث تأثير هام في ديناميكيات التفشي، فإن ذلك لن يحدث على الأرجح قبل الربع الثاني أو الثالث من العام المقبل"، كما نقلت (بي.بي.سي).



وصرح المدير العام لمنظمة الصحة، تيدروس أدهانوم غيبيريسوس، خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو، بأن الكثير من الدول تشهد تزايداً مطرداً في إصابات (كوفيد- 19)، ويؤدي ذلك الآن إلى إشراف وحدات العناية المركزة على بلوغ طاقة استيعابها القصوى أو بلغتها بالفعل مع أننا ما زلنا في تشرين الأول/ أكتوبر، محذراً من الأشهر القليلة القادمة، ستكون صعبة جداً، وبعض الدول في مسار خطير، كما نقلت (العربية نت).



يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، كانت أعلنت مساء الجمعة، أن النصف الشمالي من الكرة الأرضية، يواجه لحظة حاسمة في مكافحة جائحة (كوفيد- 19)، إذ يشهد عدد كبير من الدول تزايداً مطرداً في أعداد الإصابات.



ويذكر، أنه تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في كانون الأول/ ديسمبر 2019.