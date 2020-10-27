منصور: مبادرة الرئيس عباس تفتح أبوابًا جديدة لعملية السلام وتنهي الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، د. رياض منصور: إن جلسة مجلس الأمن، التي ناقشت مبادرة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام خطوة أولية، يمكن البناء والتراكم عليها للوصول إلى الانتقال إلى خطوات عملية جدية مع بداية العام القادم تحت إشراف الامين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيرش.



وأضاف منصور في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الثلاثاء، أن فلسطين أرادت أن تتم هذه الخطوة تحت الرئاسة الروسية لمجلس الأمن، موجهاً التحية لروسيا على مشاركتها على مستوى رفيع من نائب وزير الخارجية سيرغي لافروف، والذي عبر عن دعم بلاد ه لفكرة عقد المؤتمر الدولي، بالعمل مع الرباعية ومجلس الأمن.



وأكد منصور، أن فلسطين تمكنت أمس من البدء في تسليط الضوء أكثر وأكثر على المبادرة، مشيراً إلى أن جلسة أخرى لمجلس الأمن ستعقد في شهر كانون ثاني/ يناير المقبل برئاسة تونس، معرباً عن أمله أن تكون الأمور أكثر نضجاً باتجاه بلورة خطوات فعالة بالتنسيق مع الأمين العام وكل الأطراف المعنية لفتح أبواب جديدة لعملية سلام، تنهي الاحتلال، وتقيم الدولة الفلسطينية.



وأعرب منصور عن شكره لأعضاء مجلس الأمن الدولي على مواقفهم المرحبة، بمبادرة الرئيس وتوصيتهم، بأن يبدأ الأمين العام بالمشاورات والاتصالات؛ لعقد مؤتمر دولي للسلام تحت إشراف المجتمع الدولي أي الرباعية، ومجلس الأمن، وعلى أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.