"الصحة" بغزة: تسجيل 199 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
غزة- دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 199 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19).
وجاء ذلك، بعد إجراء 2077 فحصاً مخبرياً خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفق تقرير وزارة الصحة اليومي، بشأن الوضع الوبائي.
وأضافت: أن 100 حالة جديدة من مصابي الفيروس قد تعافت، ليصل إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي 5793 إصابة.
ومن الإصابات، 2179 حالة نشطة حالياً، ومتعافون 3583 حالة، فيما وصل عدد الوفيات بفيروس (كورونا) 31 حالة.
أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 199 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19).
وجاء ذلك، بعد إجراء 2077 فحصاً مخبرياً خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفق تقرير وزارة الصحة اليومي، بشأن الوضع الوبائي.
وأضافت: أن 100 حالة جديدة من مصابي الفيروس قد تعافت، ليصل إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي 5793 إصابة.
ومن الإصابات، 2179 حالة نشطة حالياً، ومتعافون 3583 حالة، فيما وصل عدد الوفيات بفيروس (كورونا) 31 حالة.
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