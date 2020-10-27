"الصحة" بغزة: تسجيل 199 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

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غزة- دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 199 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19).



وجاء ذلك، بعد إجراء 2077 فحصاً مخبرياً خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفق تقرير وزارة الصحة اليومي، بشأن الوضع الوبائي.



وأضافت: أن 100 حالة جديدة من مصابي الفيروس قد تعافت، ليصل إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي 5793 إصابة.



ومن الإصابات، 2179 حالة نشطة حالياً، ومتعافون 3583 حالة، فيما وصل عدد الوفيات بفيروس (كورونا) 31 حالة.