عاجل

  • التحالف العربي: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه السعودية

  • إصابات (كورونا) حول العالم تقترب من 43.5 مليون

  • روسيا: تراجع الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) مع زيادة قياسية بالوفيات

شؤون فلسطينية

الاحتلال يأخذ قياسات مسجد أبو بكر جنوب جنين

الاحتلال يأخذ قياسات مسجد أبو بكر جنوب جنين
رام الله - دنيا الوطن
أخذت قـوات الاحـتلال الإسرائيلي، مساء أمس، قياسات مسجد أبو بكر الصديق الواقع على الشارع الرئيسي في قرية بير الباشا جنوب جنين.

وذكر رئيس المجلس القروي يحيي القادري، أن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت القرية، وداهمت مسجد أبو بكر، وأخذت  قياسات سطح مسجد القرية، دون معرفة الأسباب.

أخبار ذات صلة

الجبهة الديمقراطية: القضية الفلسطينية حاضرة على جدول اعمال المجتمع الدولي

الجبهة الديمقراطية: القضية الفلسطينية حاضرة على جدول اعمال المجتمع الدولي

الاحتلال يعتقل الفنان الفلسطيني عبد الرحمن الظاهر

الاحتلال يعتقل الفنان الفلسطيني عبد الرحمن الظاهر

الاحتلال يهدم منزلاً في وادي الأعور جنوب الخليل

الاحتلال يهدم منزلاً في وادي الأعور جنوب الخليل

الرجوب: مبادرة الرئيس عباس معقولة ومنطقية وعملية

الرجوب: مبادرة الرئيس عباس معقولة ومنطقية وعملية

&#34;الصحة&#34; بغزة: تسجيل 199 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

"الصحة" بغزة: تسجيل 199 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

يديعوت: قطر ستبدأ قريبًا بنقل دفعتين من أموال منحة 100 دولار لغزة

يديعوت: قطر ستبدأ قريبًا بنقل دفعتين من أموال منحة 100 دولار لغزة

الإحصاء الفلسطيني يُصدر بياناً صحفياً حول إحصاءات الأعمال 2019

الإحصاء الفلسطيني يُصدر بياناً صحفياً حول إحصاءات الأعمال 2019

تسجيل 106 إصابات بفيروس (كورونا) بمحافظة غزة خلال 24 ساعة

تسجيل 106 إصابات بفيروس (كورونا) بمحافظة غزة خلال 24 ساعة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الجبهة الديمقراطية: القضية الفلسطينية حاضرة على جدول اعمال المجتمع الدولي

الجبهة الديمقراطية: القضية الفلسطينية حاضرة على جدول اعمال المجتمع الدولي

الاحتلال يهدم منزلاً في وادي الأعور جنوب الخليل

الاحتلال يهدم منزلاً في وادي الأعور جنوب الخليل

الاحتلال يأخذ قياسات مسجد أبو بكر جنوب جنين

الاحتلال يأخذ قياسات مسجد أبو بكر جنوب جنين

الإحصاء الفلسطيني يُصدر بياناً صحفياً حول إحصاءات الأعمال 2019

الإحصاء الفلسطيني يُصدر بياناً صحفياً حول إحصاءات الأعمال 2019

تسجيل 106 إصابات بفيروس (كورونا) بمحافظة غزة خلال 24 ساعة

تسجيل 106 إصابات بفيروس (كورونا) بمحافظة غزة خلال 24 ساعة

الاحتلال يُجبر مقدسيًا على هدم منزله قسرياً في بيت حنينا

الاحتلال يُجبر مقدسيًا على هدم منزله قسرياً في بيت حنينا

سلفيت: تسجيل وفاة خامسة بفيروس (كورونا) في المحافظة

سلفيت: تسجيل وفاة خامسة بفيروس (كورونا) في المحافظة

منوعات

شاهد: جميلة عوض تجسد معاناة مرضى البهاق: &#34;أحاول وقف التنمر&#34;

شاهد: جميلة عوض تجسد معاناة مرضى البهاق: "أحاول وقف التنمر"

شاهد: جومانة مراد تستعيد ذكريات &#34;باب الحارة&#34; برفقة &#34;ابو شهاب&#34; وتتهمه بالخيانة

شاهد: جومانة مراد تستعيد ذكريات "باب الحارة" برفقة "ابو شهاب" وتتهمه بالخيانة

وفاة فنان سوري بعد صراع مع المرض

وفاة فنان سوري بعد صراع مع المرض

برسالة غرامية.. (آيتن عامر) تتغزل في زوجها محمد عز العرب

برسالة غرامية.. (آيتن عامر) تتغزل في زوجها محمد عز العرب

هكذا سخر أحمد فهمي من عدم دعوته وزوجته الى مهرجان الجونة

هكذا سخر أحمد فهمي من عدم دعوته وزوجته الى مهرجان الجونة

صور: يسرا اللوزي جريئة كما لم تشاهدها من قبل في &#34;طاقة حب&#34;

صور: يسرا اللوزي جريئة كما لم تشاهدها من قبل في "طاقة حب"

شاهد: هل تنازلت مها أبو عوف عن 20 مليون جنيه ميراثها من عمر خورشيد؟

شاهد: هل تنازلت مها أبو عوف عن 20 مليون جنيه ميراثها من عمر خورشيد؟

شاهد بالصور: دعوات لترميم مقبرة رجاء الجداوي ورد صادم من ابنتها

شاهد بالصور: دعوات لترميم مقبرة رجاء الجداوي ورد صادم من ابنتها

صور: كيف كانت سلاف فواخرجي بعمر الـ18؟

صور: كيف كانت سلاف فواخرجي بعمر الـ18؟

صور: يسرا تدشن تطبيق &#34;حريف تمثيل&#34; لاكتشاف المواهب الشابة

صور: يسرا تدشن تطبيق "حريف تمثيل" لاكتشاف المواهب الشابة

عربي

تونس: سنعمل على إجراءات استثنائية لعودة الطلاب إلى روسيا

تونس: سنعمل على إجراءات استثنائية لعودة الطلاب إلى روسيا

وزير خارجية السودان يشيد بمستوى العلاقات مع تركيا

وزير خارجية السودان يشيد بمستوى العلاقات مع تركيا

الملك عبد الله: الواسطة عندي خط أحمر

الملك عبد الله: الواسطة عندي خط أحمر

دولة عربية تستنفد نصف احتياطها من النفط والغاز

دولة عربية تستنفد نصف احتياطها من النفط والغاز