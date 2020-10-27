الاحتلال يأخذ قياسات مسجد أبو بكر جنوب جنين

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رام الله - دنيا الوطن

أخذت قـوات الاحـتلال الإسرائيلي، مساء أمس، قياسات مسجد أبو بكر الصديق الواقع على الشارع الرئيسي في قرية بير الباشا جنوب جنين.



وذكر رئيس المجلس القروي يحيي القادري، أن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت القرية، وداهمت مسجد أبو بكر، وأخذت قياسات سطح مسجد القرية، دون معرفة الأسباب.