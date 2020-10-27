روسيا: إغلاق المطاعم من 11 ليلاً حتى 6 صباحاً لاحتواء تفشي (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أوعزت هيئة حماية المستهلك الروسية، اليوم الثلاثاء، بإغلاق المطاعم والملاهي في أوقات الليل، وتشديد قواعد ارتداء الكمامات الواقية.



وأعلنت الهيئة، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم)، إغلاق المطاعم من 11 ليلاً حتى السادسة صباحاً، بهدف احتواء تفشي فيروس (كورونا) في البلاد.



وبموجب قرار جديد يبدأ سريانه غدا 28 تشرين الأول/أكتوبر، ألزمت الهيئة المواطنين بارتداء الكمامات في أماكن التجمعات الحاشدة، وهي تلك التي يمكن أن يتجمع فيها أكثر من 50 شخصا في وقت واحد، وكذلك في وسائل المواصلات وأماكن ركن السيارات والمصاعد.



كما نص القرار على تشديد إجراءات التعقيم في وسائل المواصلات والمتاجر وسيارات التاكسي والمطاعم والمسارح.



وكانت شركة روسية متخصصة في إنتاج الأدوية، أعلنت أمس الاثنين، عن نيتها البدء بالإنتاج الصناعي للقاح الروسي الأول لفيروس (كورونا) المستجد، "سبوتنيك-V"، قبل حلول شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل.