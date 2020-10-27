يديعوت: قطر ستبدأ قريبًا بنقل دفعتين من أموال منحة 100 دولار لغزة

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت صحيفة (يديعوت أحرنوت) اليوم الثلاثاء، أن قطر ستقوم بنقل دفعتين من أموال المنحة القطرية المخصصة للعائلات الفقيرة في القطاع، قريبًا.



وخلال الساعات القليلة الماضية، سُمع دوي انفجارات قوية في المستوطنات الإسرائيلية المُحاذية لقطاع غزة، وتبيّن بعد الفحص أنها ناجمة عن بالونات مفخخة، أطلقت من قطاع غزة.



يذكر، أن اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، بدأت صباح الثلاثاء، صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة.



يشار إلى أنه في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر هذا الشهر، تم صرف المنحة على 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في قطاع غزة بواقع 100 دولار لكل عائلة.