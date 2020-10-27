الإحصاء الفلسطيني يُصدر بياناً صحفياً حول إحصاءات الأعمال 2019









أعداد المؤسسات العاملة في القطاع الخاص والأهلي حسب النشاط الاقتصادي والمنطقة للعام 2019



النشاط الاقتصادي المنطقة الضفة الغربية* قطاع غزة فلسطين* أنشطة الصناعة 15,899 4,811 20,710 أنشطة الإنشاءات 439 230 669 أنشطة التجارة الداخلية 53,415 26,992 80,407 أنشطة النقل والتخزين 771 299 1,070 أنشطة المعلومات والاتصالات 464 219 683 أنشطة المالية والتأمين 188 334 522 أنشطة الخدمات 27,005 14,562 41,567 المجموع 98,181 47,447 145,628

65.0% من اجمالي العاملين هم عاملين بأجر.

بلغ عدد العاملين في المؤسسات الاقتصادية العاملة في فلسطين ضمن الانشطة الاقتصادية 549,740 عاملاً (369,290 عاملا في الضفة الغربية، 180,450 عاملا في قطاع غزة)، بارتفاع نسبته 11.0% مقارنة بالعام 2018، وقد ساهم نشاط التجارة الداخلية بالنسبة الأكبر في التشغيل بنسبة وصلت الى 39.8% من المجموع الكلي للعاملين، تلاه نشاط الخدمات بنسبة 30.4%، وساهم نشاط الصناعة بنسبة 22.1% بينما ساهمت أنشطة المالية والتأمين بنسبة 2.7%، فيما ساهمت أنشطة الانشاءات بنسبة 1.9%، تلاها أنشطة المعلومات والاتصالات وأنشطة النقل والتخزين بنسبه 1.6%، 1.5% على التوالي.



وتوزعت أعداد العاملين ما بين عاملين بدون أجر (أصحاب العمل وأفراد أسرهم) ما نسبته 35.0% من المجموع الكلي للعاملين. وعاملين بأجر بنسبه 65.0%. وقد تلقوا تعويضات بقيمة 2,829.3 مليون دولار أمريكي.



أنشطة التجارة الداخلية تساهم بالقيمة الاكبر من الانتاج للأنشطة الاقتصادية في فلسطين*



سجل الإنتاج المتحقق في المؤسسات الاقتصادية نموا بمقدار 7.6% عن العام السابق 2018، حيث بلغت قيمته 15,610.7 مليون دولار أمريكي (13,270.3 مليون دولار أمريكي في الضفة الغربية، 2,340.4 مليون دولار أمريكي في قطاع غزة)، وقد ساهمت أنشطة التجارة الداخلية بنسبة 33.5% من اجمالي الإنتاج، بينما ساهمت الأنشطة الصناعية بنسبة 33.0% من اجمالي الانتاج، مقابل 18.2% نسبة مساهمة أنشطة الخدمات من اجمالي الانتاج، فيما ساهمت أنشطة المالية والتأمين بنسبة 6.4%، والمعلومات والاتصالات بنسبة 4.3%، وبلغت نسبة مساهمة أنشطة الانشاءات وأنشطة النقل والتخزين بنسبة 3.2%، 1.4% على التوالي.



ارتفاع القيمة المضافة المتولدة من الأنشطة الاقتصادية بنسبة 10.6% للعام 2019 في فلسطين* مقارنة بالعام 2018



أظهرت النتائج أن القيمة المضافة المتحققة في المؤسسات الاقتصادية في فلسطين قد بلغت 10,298.1 مليون دولار أمريكي للعام 2019، وقد حققت نموا بمقدار 10.6% مقارنة بالعام السابق 2018، وقد سجلت أنشطة التجارة الداخلية أعلى مساهمة في القيمة المضافة بنسبة وصلت الى 41.8%، تلاها أنشطة الصناعة بنسبة 22.1%. وتتوزع هذه المؤسسات بنسبة 55.2% في أنشطة التجارة الداخلية، في حين تشكل المؤسسات العاملة في أنشطة الخدمات 28.5%، أما المؤسسات العاملة في أنشطة الصناعة فقد شكلت ما نسبته 14.2% من إجمالي عدد المؤسسات، بينما شكلت المؤسسات العاملة في أنشطة النقل والتخزين ما نسبته 0.7% من إجمالي عدد المؤسسات، فيما شكلت أنشطة المعلومات والاتصالات وأنشطة الإنشاءات ما نسبته 0.5% لكل منهما، وأنشطة المالية والتأمين ما نسبته 0.4%.بلغ عدد العاملين في المؤسسات الاقتصادية العاملة في فلسطين ضمن الانشطة الاقتصادية 549,740 عاملاً (369,290 عاملا في الضفة الغربية، 180,450 عاملا في قطاع غزة)، بارتفاع نسبته 11.0% مقارنة بالعام 2018، وقد ساهم نشاط التجارة الداخلية بالنسبة الأكبر في التشغيل بنسبة وصلت الى 39.8% من المجموع الكلي للعاملين، تلاه نشاط الخدمات بنسبة 30.4%، وساهم نشاط الصناعة بنسبة 22.1% بينما ساهمت أنشطة المالية والتأمين بنسبة 2.7%، فيما ساهمت أنشطة الانشاءات بنسبة 1.9%، تلاها أنشطة المعلومات والاتصالات وأنشطة النقل والتخزين بنسبه 1.6%، 1.5% على التوالي.وتوزعت أعداد العاملين ما بين عاملين بدون أجر (أصحاب العمل وأفراد أسرهم) ما نسبته 35.0% من المجموع الكلي للعاملين. وعاملين بأجر بنسبه 65.0%. وقد تلقوا تعويضات بقيمة 2,829.3 مليون دولار أمريكي.سجل الإنتاج المتحقق في المؤسسات الاقتصادية نموا بمقدار 7.6% عن العام السابق 2018، حيث بلغت قيمته 15,610.7 مليون دولار أمريكي (13,270.3 مليون دولار أمريكي في الضفة الغربية، 2,340.4 مليون دولار أمريكي في قطاع غزة)، وقد ساهمت أنشطة التجارة الداخلية بنسبة 33.5% من اجمالي الإنتاج، بينما ساهمت الأنشطة الصناعية بنسبة 33.0% من اجمالي الانتاج، مقابل 18.2% نسبة مساهمة أنشطة الخدمات من اجمالي الانتاج، فيما ساهمت أنشطة المالية والتأمين بنسبة 6.4%، والمعلومات والاتصالات بنسبة 4.3%، وبلغت نسبة مساهمة أنشطة الانشاءات وأنشطة النقل والتخزين بنسبة 3.2%، 1.4% على التوالي.أظهرت النتائج أن القيمة المضافة المتحققة في المؤسسات الاقتصادية في فلسطين قد بلغت 10,298.1 مليون دولار أمريكي للعام 2019، وقد حققت نموا بمقدار 10.6% مقارنة بالعام السابق 2018، وقد سجلت أنشطة التجارة الداخلية أعلى مساهمة في القيمة المضافة بنسبة وصلت الى 41.8%، تلاها أنشطة الصناعة بنسبة 22.1%.





بينما ساهمت أنشطة الخدمات بنسبة 20.6%، فيما بلغت نسبة مساهمة أنشطة المالية والتأمين 6.9%، وأنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 5.2%، اضافة الى نسبة مساهمة أنشطة الانشاءات، والنقل والتخزين من اجمالي القيمة المضافة قد بلغت 2.1%، 1.3% على التوالي.



رام الله - دنيا الوطنبلغ عدد المؤسسات العاملة ضمن الأنشطة الاقتصادية غير الزراعية للعام 2019 في فلسطين 145,628 مؤسسة (98,181 مؤسسة في الضفة الغربية، 47,447 مؤسسة في قطاع غزة)، وقد شهدت نموا نسبته 3.8% مقارنة مع العام 2018.