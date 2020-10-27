دولي

بعد نحو شهر من الإغلاق.. إسرائيل تسجل تحسناً بإحصائيات الوضع الوبائي

بعد نحو شهر من الإغلاق.. إسرائيل تسجل تحسناً بإحصائيات الوضع الوبائي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تستمر الصورة الوبائية في إسرائيل في التحسن، بعد نحو شهر من إغلاق شامل لمواجهة تفشي فيروس (كورونا).

ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مسؤولي الصحة، فإن نسبة الإصابات الجديدة بالفيروس من إجمالي الخاضعين للفحوصات، تبلغ، 1.9% بعد أن سجلت أمس 558 حالة إصابة
وفق معطيات محدثة، صادرة عن وزارة الصحة صباح اليوم.

وتوصف حالة 496 مريضاً بخطيرة، يخضع 211 منهم لأجهزة التنفس الاصطناعي والتخدير، فيما تبلغ حصيلة الوفيات الناجمة عن الوباء منذ ظهوره في إسرائيل 2453 حالة.

وتشير معطيات عُرضت على (كابينت) إلى أنه في إسرائيل ثلاثة تجمعات سكنية، مصنفة حمراء وهي: مجدل شمس والفريديس والبعينة نجيدات، إضافة إلى تسع بلدات برتقالية كلها عربية إلا واحدة.

وقرر (كابينت) أمس استئناف الدراسة في الصفوف الأولى حتى الرابع، بعد تعطيل جهاز التعليم لحوالي الشهر ونصف الشهر،
وستبدأ الدراسة اعتباراً من يوم الأحد المقبل، في مجموعات صغيرة، تشمل 18 طفلاً على الأكثر، وبشكل جزئي، إذ تستمر الدراسة ثلاثة أيام من كل أسبوع.

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