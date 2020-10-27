مسؤول تركي يُعلن القضاء على (بي كا كا) بمنطقة الأمانوس

قال والي هطاي التركي، رحمي دوغان، الاثنين: "إنه تم القضاء تماماً على منظمة (بي كا كا) الإرهابية، في جبال الأمانوس بالولاية المحاذية للحدود السورية".



وأكد دوغان على أن فرق الأمن التركية، تمكنت من تحييد 3 إرهابيين في المنطقة، خلال عملية في 22 آب/ أغسطس الماضي، و4 إرهابيين إثر عملية في 18 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، ومقتل واعتقال إرهابيين إثر عملية في اليوم التالي.



وأضاف في تصريح صحفي، على أن جبال الأمانوس، كانت مرتعاً للمنظمة الانفصالية لسنوات، حيث مرت فترات، وكانت تحتضن نحو 150- 200 إرهابي.



وذكر أن أجهزة الاستخبارات التركية، توصلت لمعلومات حول تسلل 4 إرهابيين من منطقة "منبج" السورية إلى جبال الأمانوس جواً باستخدام الباراموتور (طائرة شراعية) على دفعتين الأولى في 28 أيلول/ سبتمبر والثانية في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.





وأوضح دوغان، أن الإرهابي المعتقل هو يولداش سليم جليك، نجل الرئيس السابق لحزب السلام والديمقراطية، والنائب عن حزب الشعوب الديمقراطي المعارض الحالي، دمير جليك.



وبيّن أن أجهزة الأمن، تمكنت من تحييد اثنين من الإرهابيين في 18 تشرين الأول/ أكتوبر، فيما جرى تحييد الاثنين الآخرين اليوم، مؤكداً على أن جبال الأمانوس خالية من الإرهابيين اعتباراً من اليوم.

رام الله - دنيا الوطن