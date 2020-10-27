إسرائيل: المحكمة العليا تنظر اليوم بالتماس ضد اتفاق التناوب برئاسة الحكومة





ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) عن الملتمسين، بينهم حزب (ميرتس) و(حركة من أجل نزاهة السلطة) أن هذا التعديل ليس بدستوري، ويهدف إلى إعفاء رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو الذي قدمت بحقه لوائح اتهام، إعفائه من ضرورة الاستقالة من منصبه مع تولي بيني غانتس، رئاسة الوزراء بالتناوب.



ويذكر، أن المحكمة، قد رفضت في حينه التماساً مماثلاً، طلب منها أن توعز بدم تكليف نتنياهو بمهمة تشكيل الحكومة بسبب تقديم لوائح الاتهام بحقه.





وجزمت المحكمة، أن القانون لا يمنع نتنياهو من تشكيل الحكومة، ما لم تتم إدانته في المحكمة، فيما سيتم نقل جلسات المحكمة في بث حي ومباشر.











رام الله - دنيا الوطنتنظر المحكمة العليا في إسرائيل، صباح اليوم في الالتماسات المرفوعة إليها، ضد التعديل لقانون أساس الحكومة، الذي سمح بتشكيل حكومة التناوب الحالية.