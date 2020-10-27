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شؤون فلسطينية

الاحتلال يُجبر مقدسيًا على هدم منزله قسرياً في بيت حنينا

الاحتلال يُجبر مقدسيًا على هدم منزله قسرياً في بيت حنينا
رام الله - دنيا الوطن
أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، المواطن ماجد مصطفى السلايمة، على هدم منزله في بيت حنينا، قسريًا، بحجة البناء دون ترخيص.

وبحسب (مركز معلومات وادي حلوة)، فإن بلدية الاحتلال، أصدرت قرارين متتاليين، الأول: يقضي بوقف بناء المنزل، والثاني يقضي بهدمه، وحاولت العائلة تجميد قرار الهدم، وتأجيله في محاولة للترخيص، إلا أن عدة جلسات عقدت في المحكمة، وآخرها كان القرار النهائي بهدم المنزل.

وتلقت عائلة السلايمة عدة اتصالات من شرطة الاحتلال، واقتحمت منزلها عدة مرات؛ لتنفيذ قرار الهدم، وإلا ستقوم جرافات البلدية بتنفيذ القرار.

وأشارت العائلة، إلى أنها بدأت ببناء المنزل منذ 5 أشهر، وعاشت فيه فور الانتهاء من عملية البناء.

وأوضحت أنها باشرت بعملية الهدم قبل يومين، وأكملته أمس الاثنين، حيث طالبتهم بلدية الاحتلال بهدم كامل للبناء.

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