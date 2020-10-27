سلفيت: تسجيل وفاة خامسة بفيروس (كورونا) في المحافظة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ سلفيت، اللواء د.عبد الله كميل، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة خامسة لمصاب بفيروس (كورونا) في المحافظة.



وقال في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): إن المرحوم سمير عبد يوسف عزام (60 عاماً) من قرية ياسوق، شرق سلفيت.



وأوضح كميل، أن المتوفى، كان يعاني من أمراض مزمنة كالضغط والسكري، حيث كان يتلقى العلاج في مستشفى الشهيد ياسر عرفات الحكومي.