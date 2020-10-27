البرهان: التطبيع مع إسرائيل مصلحة للسودان

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل في مصلحة بلاده، مؤكداً أن هذا الإجراء دعمته 90% من القوى السياسية بالسودان.



وقال البرهان، وفق ما نقلت وكالة (سونا) السودانية الرسمية: إن العلاقات مع إسرائيل، تخدم مصلحة السودان والمصلحة الوطنية، يجب أن تتقدم على أي مصلحة أخرى، متابعًا: "نريد تغيير النظرة لبلادنا عبر السعي لمصالحنا، وعدم معاداة أحد".



وشدد البرهان على أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل، يجعل المجتمع الدولي يتعامل مع السودان "كدولة سوية"، متابعًا: "التطبيع مع إسرائيل، يعني عودة العلاقات إلى طبيعتها والطبيعة ليس بها عداء ولا نريد مع جميع الأنظمة مبدأ العداء، ونسعى للبحث عن مصالحنا، ونريد مصلحة السودان فقط".



وذكر البرهان، أنه تشاور مع رئيس "حزب الأمة القومي" الصادق المهدي، ورئيس "حزب البعث" علي الريح السنهوري بشأن تطبيع علاقات السودان مع إسرائيل، لافتاً إلى أنهما لم يبديا اعتراضاً.



وأكد أنه أجرى مشاورات مع 90% من قادة القوى السياسية والمجتمعية السودانية، وهم لم يعترضوا على هذا الإجراء، حيث اتفق الجميع على المضي في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وفق ما يحقق المصالح الوطنية السودانية العليا على أن يتم عرض كل ما يتم التوصل إليه من اتفاقات، على المجلس التشريعي في السودان.