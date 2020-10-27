الأحمد: الرئيس عباس حدد بداية العام المقبل موعداً لعقد المؤتمر الدولي للسلام

الرئيس عباس في الأمم المتحدة - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

قال عزام الأحمد، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة (فتح): إن الرئيس محمود عباس، وضع زمناً، بأن يكون عقد المؤتمر، في بداية العام المقبل.



وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن هذا يأتي في ضوء جلسة مجلس الأمن، أمس، ولذلك يجب أن نبدأ بحركة نشطة أكثر، من أجل تهيئة الرأي العام والمجتمع الدولي، من أجل عقد هذا المؤتمر في الموعد، المقترح من قبل الرئيس عباس.



وشدد الأحمد على أن جلسة مجلس الأمن، أمس، أكبر رد على الذين حاولوا تضليل الرأي العام، بأن الفلسطينيين لا يطرحون بديلاً عن (صفقة القرن).



وكان المجتمع الدولي تبنى أمس الاثنين، بالغالبية العظمى رؤية الرئيس عباس، لعقد مؤتمر دولي للسلام أوائل العام المقبل، لإنجاز حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، وتحقيق استقلال الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية.



وأيد المتحدثون في الجلسة المفتوحة، التي عقدها مجلس الأمن يوم الاثنين، وخصصها لمناقشة دعوة الرئيس لعقد مؤتمر دولي للسلام، دعوته، وشددوا على ضرورة دعمها، وضرورة حل القضية الفلسطينية، وفق القانون الدولي، والشرعية الدولية، الأمر الذي يؤكد أن القضية الفلسطينية، كانت وما زالت محل إجماع دولي، وتحظى بمكانة خاصة لديه.