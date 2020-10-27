تونس: سنعمل على إجراءات استثنائية لعودة الطلاب إلى روسيا
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية التونسي، عثمان الجارندي، اليوم الثلاثاء، في مداخلته بالبرلمان: "إنه من الصعب حل ملف الطلبة التونسيين، الذين يدرسون في الجامعات الروسية، العالقين في تونس، على الفور.
وأضاف الجارندي: "أنه سيتصل في الأيام المقبلة بنظيره الروسي، سيرغي لافروف، لتمكين الطلبة التونسيين من إجراءات استثنائية، تسمح لهم باستكمال دراستهم هناك"، كما نقلت (روسيا اليوم).
قال وزير الخارجية التونسي، عثمان الجارندي، اليوم الثلاثاء، في مداخلته بالبرلمان: "إنه من الصعب حل ملف الطلبة التونسيين، الذين يدرسون في الجامعات الروسية، العالقين في تونس، على الفور.
وأضاف الجارندي: "أنه سيتصل في الأيام المقبلة بنظيره الروسي، سيرغي لافروف، لتمكين الطلبة التونسيين من إجراءات استثنائية، تسمح لهم باستكمال دراستهم هناك"، كما نقلت (روسيا اليوم).
وأكد على أن إصرار الجانب الروسي على إغلاق الحدود، بسبب تفشي فيروس (كورونا)، صعّب الوصول لحل فيما يخص الطلاب، خاصة بعد الانتشار الكبير للفيروس، الذي شهده البلدان.
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