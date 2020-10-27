الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين بينهم طلبة مدارس في الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خمسة مواطنين بينهم طلبة مدارس من الخليل.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت المواطن نوح خالد أبو عيشة من مدينة الخليل، كما اعتقلت أربعة من طلبة المدارس من مخيم العروب شمالاً، وهم: معن نايف البدوي (16 عاماً)، وقاسم محمد الراعي (17 عاماً)، ومحمد نايف البدوي (15 عاماً)، ومحمد هشام الشريف (16 عاماً).