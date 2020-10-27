الاحتلال يشن حملة هدم في مخيم شعفاط بالقدس

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رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، حملة هدم طالت منزلاً وعدداً من المحال التجارية، واعتدت على أصحابها، في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.



وأفادت مصادر محلية، أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، يرافقها جرافات عسكرية، اقتحمت في وقت مبكر من صباح اليوم، مخيم شعفاط، وشرعت بعملية هدم كبيرة في حي الأوقاف، وضاحية السلام في المخيم.



ولفتت المصادر إلى أنه حتى اللحظة، هدمت قوات الاحتلال منزلاً وستة محال تجارية، تعود ملكيتها لأبي أشرف حمود في مخيم شعفاط، موضحة، أن عملية الهدم، ما زالت مستمرة حتى اللحظة.



وبيّنت المصادر، أن قوات الاحتلال، اعتدت على عائلة أبو أشرف حمود، خلال هدم منزلهم في مخيم شعفاط.



ويقع مخيم شعفاط للاجئين بين قريتي شعفاط وعناتا، وقد أُنشئ عام 1965 لإيواء اللاجئين، الذين نزحوا من مخيم عسكر الذي أُنشئ عام 1951 في حارة الشّرف في البلدة القديمة من القدس، ويسكن في المخيم اليوم، ما يقارب الـ 20 ألف نسمة، منهم 12 ألف لاجئ مسجل في سجلات (أونروا)، ويتبع المخيم إدارياً لبلدية الاحتلال.