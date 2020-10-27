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باكستان: 7 قتلى وعشرات الجرحى بانفجار في مدرسة دينية

باكستان: 7 قتلى وعشرات الجرحى بانفجار في مدرسة دينية
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤولون: "إن انفجاراً وقع في مدرسة دينية بمدينة بيشاور شمال باكستان، الثلاثاء، مما أدى إلى مقتل 7 أشخاص على الأقل بينهم أطفال وإصابة العشرات".

وأكد متحدث باسم مستشفى ليدي ريدينغ القريب، على أنه استقبل 7 قتلى و70 مصاباً، الكثير منهم يعاني من حروق جراء الانفجار، بحسب ما نقلت (وكالة رويترز).

وتحدث ضابط بالشرطة، شريطة عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول له التحدث إلى وسائل الإعلام، عن وقوع الانفجار في مدرسة، حيث زرع مجهولون متفجرات في كيس بلاستيك، مضيفاً أن القتلى بينهم أطفال، كما نقلت (العربية نت).

وأضاف مسؤول في الشرطة: "إن الانفجار وقع خلال تدريس القرآن، حيث جلب أحدهم حقيبة (مفخّخة) إلى داخل الحصّة التدريسية، ونتج عنها مقتل عدة تلاميذ وأصيب آخرون بجروح".

وأكد مسؤول آخر بالشرطة، محمد علي غندابور، على وقوع الانفجار والحصيلة، مشيراً إلى أنّ اثنين من الجرحى مدرّسان.

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