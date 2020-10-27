الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بالأعمال الفرنسي بسبب الصورة المسيئة للنبي محمد

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أنها استدعت القائم بالأعمال الفرنسي لديها، يوم أمس الاثنين، وسلمته رسالة احتجاج على الرسوم المسيئة للنبي محمد، وعلى تصريحات الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون.



وقالت قناة (العالم) الإيرانية: إن وزارة الخارجية الإيرانية، استدعت القائم بالأعمال الفرنسي في طهران، فلوران ايدالو، احتجاجاً على إصرار المسؤولين الفرنسيين على دعم نشر (الكاريكاتور) المسيء للرسول محمد صلى الله عليه وسلم.