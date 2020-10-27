"المرور" بغزة: حركة مرورية هادئة نسبياً على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت دائرة المرور والنجدة، التابعة للشرطة بغزة، اليوم الثلاثاء، بحركة مرورية هادئة نسبياً على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.



ونوهت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، لاستمرار إغلاق الأسواق المركزية بالمحافظات، واستمرار منع الحركة والتنقل من الساعة الثامنة مساءً، حتى السابعة صباحاً بشكل يومي.



وأضافت: أنه تم تسجيل لدى تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية، ثلاثة حوادث سير، نتج عنها وفاة الطفل يامن علاء أبو عطايا (6 أعوام) إثر صدمه بمركبة من نوع (سكودا) بالقرب من نادي خدمات جباليا شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات، ومكونات الطرق.