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وزير خارجية السودان يشيد بمستوى العلاقات مع تركيا

وزير خارجية السودان يشيد بمستوى العلاقات مع تركيا
رام الله - دنيا الوطن
أشاد وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين، أمس الإثنين بمستوى العلاقات مع تركيا، مؤكداً حرصه على زيادة التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.

جاء ذلك في لقاء جمع وزير الخارجية عمر قمر الدين مع السفير التركي لدى الخرطوم عرفان نذير أغلو، في الخرطوم، وفق بيان للوزارة السودانية، وحيث ناقش البيان مستوى العلاقات بين البلدين وسُبل تعزيزها وتطويرها، حسب ما نقلت (وكالة الأناضول).

وأشاد وزير الخارجية السوداني بالعلاقات بين البلدين الشقيقين،حيث أعرب عن تقدير بلاده للدور الكبير الذي تقوم به تركيا لدعم السودان على مختلف الأصعدة عبر المشاريع التي تنفذها الوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا.

وتحدث السفير التركي عن الأنشطة التي تقوم بها وكالة "تيكا" في السودان لدعم المشاريع الصغيرة، مشيراً لدعم إطلاق 50 مشروعاً لنساء سودانيات بالتعاون مع منظمات غير حكومية لتوفير المعدات اللازمة والتدريب.

وتنشط عدة منظمات وجمعيات تركية في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية بالسودان، منها الهلال الأحمر التركي ووكالة التعاون والتنسيق التركية تيكا، حيث تشهد العلاقات بين أنقرة والخرطوم تطورا خلال العقدين الماضيين، وتحديدا منذ وصول حزب "العدالة والتنمية" إلى السلطة في تركيا عام 2002، حيث وضع الحزب خطة طموحة لتعزيز التواصل مع البلدان الإفريقية.

وتطرّق الجانبان إلى مجالات التعاون الاستراتيجي بين تركيا والسودان والتي تشمل المجال الزراعي والصحي والفني والثقافي والتعليمي والمصرفي والتجاري والطيران.

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