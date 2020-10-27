وزير خارجية السودان يشيد بمستوى العلاقات مع تركيا

وتحدث السفير التركي عن الأنشطة التي تقوم بها وكالة "تيكا" في السودان لدعم المشاريع الصغيرة، مشيراً لدعم إطلاق 50 مشروعاً لنساء سودانيات بالتعاون مع منظمات غير حكومية لتوفير المعدات اللازمة والتدريب.



وتنشط عدة منظمات وجمعيات تركية في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية بالسودان، منها الهلال الأحمر التركي ووكالة التعاون والتنسيق التركية تيكا، حيث تشهد العلاقات بين أنقرة والخرطوم تطورا خلال العقدين الماضيين، وتحديدا منذ وصول حزب "العدالة والتنمية" إلى السلطة في تركيا عام 2002، حيث وضع الحزب خطة طموحة لتعزيز التواصل مع البلدان الإفريقية.





وأشاد وزير الخارجية السوداني بالعلاقات بين البلدين الشقيقين،حيث أعرب عن تقدير بلاده للدور الكبير الذي تقوم به تركيا لدعم السودان على مختلف الأصعدة عبر المشاريع التي تنفذها الوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا.