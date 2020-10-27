(كورونا) يضرب الأمم المتحدة

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وسائل إعلام أمريكية: إن الأمم المتحدة، ألغت كل اجتماعاتها في مقرها بالمدينة الأميركية، بعد اكتشاف إصابات بفيروس (كورونا) المستجد داخلها.



وأوضحت شبكة (سكاي نيوز)، أن إلغاء الاجتماعات سيدخل حيز التنفيذ، ابتداءً من اليوم الثلاثاء، وستكتفي المنظمة الدولية، بإجراء اللقاءات عبر الإنترنت.



وقالت إن إجراء الأمم المتحدة، جاء بعد اكتشاف إصابة دبلوماسي من بلد عضو في مجلس الأمن بفيروس (كورونا).