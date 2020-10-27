دولي

(كورونا) يضرب الأمم المتحدة

(كورونا) يضرب الأمم المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام أمريكية: إن الأمم المتحدة، ألغت كل اجتماعاتها في مقرها بالمدينة الأميركية، بعد اكتشاف إصابات بفيروس (كورونا) المستجد داخلها.

وأوضحت شبكة (سكاي نيوز)، أن إلغاء الاجتماعات سيدخل حيز التنفيذ، ابتداءً من اليوم الثلاثاء، وستكتفي المنظمة الدولية، بإجراء اللقاءات عبر الإنترنت.

وقالت إن إجراء الأمم المتحدة، جاء بعد اكتشاف إصابة دبلوماسي من بلد عضو في مجلس الأمن بفيروس (كورونا).

أخبار ذات صلة

روسيا: إغلاق المطاعم من 11 ليلاً حتى 6 صباحاً لاحتواء تفشي (كورونا)

روسيا: إغلاق المطاعم من 11 ليلاً حتى 6 صباحاً لاحتواء تفشي (كورونا)

بعد نحو شهر من الإغلاق.. إسرائيل تسجل تحسناً بإحصائيات الوضع الوبائي

بعد نحو شهر من الإغلاق.. إسرائيل تسجل تحسناً بإحصائيات الوضع الوبائي

إسرائيل: المحكمة العليا تنظر اليوم بالتماس ضد اتفاق التناوب برئاسة الحكومة

إسرائيل: المحكمة العليا تنظر اليوم بالتماس ضد اتفاق التناوب برئاسة الحكومة

الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بالأعمال الفرنسي بسبب الصورة المسيئة للنبي محمد

الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بالأعمال الفرنسي بسبب الصورة المسيئة للنبي محمد

الولايات المتحدة: مبادرة السلام العربية لم تعد ضرورية

الولايات المتحدة: مبادرة السلام العربية لم تعد ضرورية

(كابينت كورونا) يصادق على عودة المدارس الابتدائية في إسرائيل

(كابينت كورونا) يصادق على عودة المدارس الابتدائية في إسرائيل

شاهد لحظة انسحاب ترامب من مقابلة تلفزيونية.. ومعلقون: بدا ضعيفاً ومثيراً للشفقة

شاهد لحظة انسحاب ترامب من مقابلة تلفزيونية.. ومعلقون: بدا ضعيفاً ومثيراً للشفقة

الصحة العالمية تُحذر من &#34;لحظة خطيرة&#34; مع ارتفاع إصابات فيروس (كورونا)

الصحة العالمية تُحذر من "لحظة خطيرة" مع ارتفاع إصابات فيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الاحتلال يأخذ قياسات مسجد أبو بكر جنوب جنين

الاحتلال يأخذ قياسات مسجد أبو بكر جنوب جنين

الإحصاء الفلسطيني يُصدر بياناً صحفياً حول إحصاءات الأعمال 2019

الإحصاء الفلسطيني يُصدر بياناً صحفياً حول إحصاءات الأعمال 2019

الاحتلال يُجبر مقدسيًا على هدم منزله قسرياً في بيت حنينا

الاحتلال يُجبر مقدسيًا على هدم منزله قسرياً في بيت حنينا

سلفيت: تسجيل وفاة خامسة بفيروس (كورونا) في المحافظة

سلفيت: تسجيل وفاة خامسة بفيروس (كورونا) في المحافظة

إضراب الأسير الأخرس يدخل يومه الـ 94

إضراب الأسير الأخرس يدخل يومه الـ 94

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين بينهم طلبة مدارس في الخليل

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين بينهم طلبة مدارس في الخليل

الاحتلال يشن حملة هدم في مخيم شعفاط بالقدس

الاحتلال يشن حملة هدم في مخيم شعفاط بالقدس

باكستان: 7 قتلى وعشرات الجرحى بانفجار في مدرسة دينية

باكستان: 7 قتلى وعشرات الجرحى بانفجار في مدرسة دينية

منوعات

برسالة غرامية.. (آيتن عامر) تتغزل في زوجها محمد عز العرب

برسالة غرامية.. (آيتن عامر) تتغزل في زوجها محمد عز العرب

هكذا سخر أحمد فهمي من عدم دعوته وزوجته الى مهرجان الجونة

هكذا سخر أحمد فهمي من عدم دعوته وزوجته الى مهرجان الجونة

صور: يسرا اللوزي جريئة كما لم تشاهدها من قبل في &#34;طاقة حب&#34;

صور: يسرا اللوزي جريئة كما لم تشاهدها من قبل في "طاقة حب"

شاهد: هل تنازلت مها أبو عوف عن 20 مليون جنيه ميراثها من عمر خورشيد؟

شاهد: هل تنازلت مها أبو عوف عن 20 مليون جنيه ميراثها من عمر خورشيد؟

شاهد بالصور: دعوات لترميم مقبرة رجاء الجداوي ورد صادم من ابنتها

شاهد بالصور: دعوات لترميم مقبرة رجاء الجداوي ورد صادم من ابنتها

صور: كيف كانت سلاف فواخرجي بعمر الـ18؟

صور: كيف كانت سلاف فواخرجي بعمر الـ18؟

صور: يسرا تدشن تطبيق &#34;حريف تمثيل&#34; لاكتشاف المواهب الشابة

صور: يسرا تدشن تطبيق "حريف تمثيل" لاكتشاف المواهب الشابة

شاهد: دانة مارديني تؤكد أنها بخير ولا صحة لما يشاع عن مرضها

شاهد: دانة مارديني تؤكد أنها بخير ولا صحة لما يشاع عن مرضها

صور: تجاوزت إحداها مليوني دولار.. أغلى أحذية مشاهير العالم

صور: تجاوزت إحداها مليوني دولار.. أغلى أحذية مشاهير العالم

شاهد: يلقبها بملكتي ويقلد قصات شعرها.. قصة حب (جايسون موموا) وزوجته الأسطورية

شاهد: يلقبها بملكتي ويقلد قصات شعرها.. قصة حب (جايسون موموا) وزوجته الأسطورية

عربي

وزير خارجية السودان يشيد بمستوى العلاقات مع تركيا

وزير خارجية السودان يشيد بمستوى العلاقات مع تركيا

دولة عربية تستنفد نصف احتياطها من النفط والغاز

دولة عربية تستنفد نصف احتياطها من النفط والغاز

دولة عربية تتجه نحو تجريم التسول

دولة عربية تتجه نحو تجريم التسول

أنباء عن وفاة &#34;عزة الدوري&#34; النائب السابق لصدام حسين

أنباء عن وفاة "عزة الدوري" النائب السابق لصدام حسين