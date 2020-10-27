اعتقال شابين ومواجهات برام الله

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، شابين خلال اقتحامها مناطق متفرقة من محافظة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، تخللها اندلاع مواجهات.



واقتحمت قوات الاحتلال، مخيم الجلزون شمال رام الل،ه واعتقلت الشاب رائد شراكة، خلال اقتحام منزل أسرته ونقلته إلى نقطة عسكرية قرب مستوطنة (بيت ايل) ومنها إلى جهة مجهولة.



كما داهم الاحتلال قرية كوبر شمال غرب المدينة، واعتقل الشاب كنعان الحزماوي، خلال مداهمة منزله، ونقله إلى جهة مجهولة.



واندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال، وعشرات الشبان ببلدة بير زيت، دون وقوع إصابات.