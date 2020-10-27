الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 188 منشأة وتنبه 8 أخرى

أشار منسق لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة الخليل، د. سليمان جرادات، الى أن لجان الصحة والسلامة العامة المختصة، قامت بجولات ميدانية في مدينة الخليل، دورا، شمال الخليل، يطا وضواحيها، السموع والظاهرية.









وتمت زيارة ومتابعة 188 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية، حيث لمست اللجان التزام 177 منها بشروط السلامة العامة.

وخالفت اللجان ثلاث منشآت، غير ملتزمة باجراءات السلامة، فيما وجهت التنبيه الشديد، لثماني منشآت غير ملتزمة. يأتي ذلك، تنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل، اللواء جبرين البكري، بخصوص الإجراءات الاحترازية الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين،

رام الله - دنيا الوطن