فروانة: قائمة عمداء الاسرى ترتفع الى (51) اسيرا

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رام الله - دنيا الوطن

ارتفعت قائمة "عمداء الاسرى" وهو مصطلح يطلقه الفلسطينيون على من مضى على اعتقالهم 20سنة وما يزيد، بشكل متواصل الى (51) أسيرا فلسطينيا. وذلك بعد ان انضم اليها الاسير رائد الشيخ من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بعد ان اتم عامه

العشرين في الاسر بشكل متواصل.



وكانت سلطات الاحتلال الاسرائيلي قد اعتقلت الاسير رائد محمود جميل الشيخ، (46عاما)،، بتاريخ 26-10-2000 اثناء عمله في رام الله، حيث كان يعمل في جهاز الشرطة الفلسطينية، وحكمت عليه بالسجن المؤبد مرتين(مدي الحياة)، بتهمة الانتماء لحركة فتح والمشاركة في حادثة قتل جنديين. اسرائيليين ويذكر ان الاسير "رائد" متزوج وله من الابناء (محمود وحسين)



ومن الجدير ذكره ان نحو (500) عنصرا من الاجهزة الامنية الفلسطينية معتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي وان الكثير منهم يقضون احكاما بالسجن المؤبد اولسنوات طويلة.