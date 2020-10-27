الخليل: إغلاق شعبة صفية بمدرسة دار الأيتام الإنجيلية بالمحافظة





ووفق تصريح للمحافظة عبر صفحتها على (فيسبوك): فإنه بناءً على توصية لجنة المحافظة لمتابعة المدارس، قرر محافظ الخليل، اللواء جبرين البكري، إغلاق شعبة الصف الرابع (أ) في مدرسة دار الأيتام الإنجيلية بالخليل مدة 48 ساعة، لأغراض التعقيم.

رام الله - دنيا الوطنقرر محافظ الخليل، اللواء جبرين البكري، إغلاق شعبة صفية في إحدى المدارس بالمحافظة، لمدة 48 ساعة.