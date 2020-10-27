(كابينت كورونا) يصادق على عودة المدارس الابتدائية في إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

أقر مجلس (كابينت كورونا)، عودة طلاب صفوف الأول والثاني إلى المؤسسات التعليمية بدءًا من يوم الأحد المقبل، فيما يعتزم المصادقة كذلك على فتح المصالح التجارية المطلة على الشوارع، إلا أن المجمعات التجارية المسقوفة ستظل مغلقة.



ووفق موقع (عرب 48) فإنه يدعم رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فتح جزئي للمصالح التجارية، في حين يعارضها وزير الصحة، يولي إدلشتياين.



وبعد أكثر من 7 ساعات على بدء الجلسة، صادق (كابينت كورونا) على عودة طلاب صفوف الأول والثاني لمقاعد الدراسة بدءا من الأحد.



كما صادق على فتح المصالح التجارية التي تستقبل زبون واحد، بما في ذلك صالونات الحلاقة وتصفيف الشعر ومراكز التجميل.