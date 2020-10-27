شؤون فلسطينية

"التعليم": استمرار دوام الهيئات الإدارية والتدريسية والطلبة بالضفة وفق خطة مجلس الوزراء دون تغيير

"التعليم": استمرار دوام الهيئات الإدارية والتدريسية والطلبة بالضفة وفق خطة مجلس الوزراء دون تغيير
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة التربية والتعليم، في بيان مقتضب، الليلة، استمرار دوام الهيئات الإدارية والتدريسية والطلبة، وفق خطة الوزارة، التي أقرها مجلس الوزراء، دون تغيير.

يأتي ذلك، بعد بيان مقتضب من الاتحاد العام للمعلمين، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، دعا فيه إلى عدم التوجه للمدارس والانتقال إلى التعليم عن بعد من المنزل لمن استطاع.

وكان الاتحاد العام للمعلمين في المحافظات الشمالية، دعا في 21 من الشهر الجاري، المعلمين إلى العودة للبدء بنظام التعليم عن بعد بدءاً من اليوم الثلاثاء.

وأصدر الاتحاد بياناً، أكد فيه أن هذا القرار، جاء بسبب استمرار الأزمة المالية، وعدم الانتظام في صرف الرواتب، وعدم وجود عدالة في عملية الصرف، وعدم قدرة الحكومة على تعزيز صمود المعلمين، بالإضافة إلى تفشي فيروس (كورونا) وإصابة المعلمين والطلبة، وإغلاق عدد من المدارس.

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