الملك عبد الله: الواسطة عندي خط أحمر

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

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رام الله - دنيا الوطن

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني: إن سيادة القانون وحماية المواطن أولوية قصوى، مشددا على "عدم قبول الواسطة من أي كان، وقال: "هذا بالنسبة لي خط أحمر".



ووفق وكالة (بترا) فقد أكد الملك عبد الله، خلال لقائه المحافظين، على "ضرورة العمل بروح الفريق ومواصلة التنسيق والتعاون بين جميع مؤسسات الدولة، لضمان تطبيق القانون، خصوصا في التعامل مع المطلوبين ممن يعتدون على المواطنين ويعبثون بأمن الوطن".



وشدد على "أهمية دور الحكام الإداريين في هذه الظروف الاستثنائية"، وقال: "التواصل بين المسؤول والمواطن أهم شيء".



وبشأن الانتخابات النيابية، أكد العاهل الأردني، على أهمية اتخاذ الإجراءات التي تضمن إجراء الانتخابات بشفافية، وتوفير التدابير الوقائية لحماية صحة المواطنين، مضيفا: "صحة المواطن أولوية بالنسبة لي".