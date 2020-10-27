شاهد لحظة انسحاب ترامب من مقابلة تلفزيونية.. ومعلقون: بدا ضعيفاً ومثيراً للشفقة

رام الله - دنيا الوطننشرت شبكة (CBS) الأمريكية، مقاطع فيديو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو ينسحب فجأة من مقابلة لبرنامج 60 Minutes، بعد ادعائه أنّه تعرض لمعاملةٍ سيئة من المذيعة، واصفاً البرنامج بأنّه "مُزيَّف ومُتحيّز".ووفق موقع (عرب بوست) فإن الضجة التي أثارها الرئيس الأمريكي تعود لانسحابه من مقابلة تلفزيونية لبرنامج 60 Minutes، سُجلت الثلاثاء 20 تشرين الأول/ أكتوبر، ولم تُعرض حتى الآن، فيما نشر ترامب بعض المقاطع التي سجَّلها فريقه، على الشبكات الاجتماعية، مدَّعياً أنّه تعرض لمعاملةٍ سيئة من المذيعة ليزلي ستال.وبحسب صحيفة (الغارديان) البريطانية، فقد قال ترامب للمذيعة: "لقد طرحتِ الكثير من الموضوعات بطريقةٍ غير لائقة"، فأجابتْه: "حسناً، لقد أخبرتك بأنني سأطرح عليك أسئلةً صعبة".أوضحت الصحيفة أن النقطة التي أنهت اللقاء كانت السؤال عما إذا كان استخدامه للشبكات الاجتماعية وإطلاق الألقاب المشينة على الآخرين قد "نفّرا الناس منه"، حيث أجاب: "لا أعتقد أنني كنت سأصل إلى هنا من دون الشبكات الاجتماعية، وسائل الإعلام كاذبة، وإذا لم أمتلك حسابات على الشبكات الاجتماعية، لم أكُن لأتمكّن من إيصال صوتي".وغرد ترامب خلال الأسبوع الماضي، بشكواه من أنّ "ليزلي" لم تكُن ترتدي قناعاً طبياً داخل البيت الأبيض، بينما أفادت الشبكة الأمريكية بأنّ ليزلي كانت ترتدي القناع طيلة الوقت، باستثناء اللحظات القليلة التي أعقبت المقابلة، في حين جاءت نتائج اختبار فيروس (كورونا) الخاصة بها سلبية قبل وصولها لإجراء المقابلة مع الرئيس.بدورهم، قال ناشطون أمريكيون عبر (تويتر): إن ترامب بدا ضعيفاً ومثيراً للشفقة، في أعقاب الانسحاب.