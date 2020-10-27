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ابنة الرئيس اللبناني: لا مانع من السلام مع إسرائيل

ابنة الرئيس اللبناني: لا مانع من السلام مع إسرائيل
كلودين عون
رام الله - دنيا الوطن
أكدت كلودين عون، ابنة الرئيس اللبناني ميشال عون، أنها لا تمانع دخول بلادها في سلام مع إسرائيل.

وربطت كلودين هذا السلام بما قالت إنه مشاكل تحتاج لحلول في البداية كترسيم الحدود، وقضية اللاجئين الفلسطينيين، حيث قالت لقناة (الجديد) اللبنانية: "بعد أن تحل هذه المشاكل، أنا لا أمانع أن تقوم الدولة اللبنانية بعقد اتفاق سلام مع إسرائيل".

وأضافت كلودين التي تشغل رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية: "أنا أدافع أولا عن مصالح بلدي لبنان، فهل المطلوب أن نبقى في حالة حرب؟ ليس لي خلاف عقائدي مع أحد، لكن خلافي سياسي".

وردا على سؤال حول احتلال إسرائيل لفلسطين ولأراض عربية، قالت كلودين إن الحديث هنا عن مصلحة لبنان.

 

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