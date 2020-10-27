ملادينوف للسلطة الفلسطينية: عليكم استئناف التنسيق مع إسرائيل والقبول بأموال المقاصة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومنسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف

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رام الله - دنيا الوطن

قال منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف: إن أموال المقاصة لا يمكن استبدالها بأموال المانحين.



وطالب ملادينوف، القيادة الفلسطينية باستئناف التنسيق مع إسرائيل والقبول بأموال المقاصة.



وأضاف ملادينوف خلال تقريره حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في جلسة الأمن الخاصة: "عندما تسمح الظروف يجب على إسرائيل ان تيسير عودة العمال الفلسطينيين الى إسرائيل والحركة بين قطاع غزة والضفة الغربية".



وأكد ملادينوف أن "الأمم المتحدة على استعداد للتوسط لايجاد حل لهذه الازمة المالية ودعم الاقتصاد الفلسطيني".