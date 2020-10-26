الصحة العالمية تُحذر من "لحظة خطيرة" مع ارتفاع إصابات فيروس (كورونا)

وشهدت العديد من البلدان ارتفاعات جديدة في حالات (كوفيد- 19)، بعد تخفيف إجراءات الإغلاق الصارمة التي تم سنها للسيطرة على انتشار الفيروس.



وتضررت أوروبا بشكل خاص، ومع دخول السباق العالمي لتطوير لقاح إلى مراحله النهائية، هناك قلق بين المجتمع الدولي من أن الدول الغنية، ستخزن الإمدادات المتاحة منه.



وفي أيلول/ سبتمبر، وجدت منظمة أوكسفام، أن البلدان الغنية التي تمثل 13٪ فقط من سكان العالم، قد أمنت أكثر من نصف الإمدادات المنتظرة من اللقاحات.

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أنه وسط الطفرة العالمية في إصابات (كورونا)، الطريقة الوحيدة للقضاء على الوباء، العمل معاً وحصول البلدان الفقيرة على لقاح عادل.واعتبر غيبريسوس في مؤتمر قمة عالمي للصحة الافتراضية، أن "قومية اللقاح ستطيل أمد الوباء، ولن تقصره"، وأن "نصف الكرة الشمالي، يواجه لحظة خطيرة وسط موجة من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا"، وفق (روسيا اليوم).وقال تيدروس: إن تفشي المرض في جميع أنحاء العالم ينظر إليه على أنه نتيجة لرفع القيود الاقتصادية والاجتماعية في وقت مبكر جدا، مؤكدا "أننا نعلم أن إجراءات الصحة العامة الأساسية، مثل الاختبار والعزل وتتبع الحالات، تعمل".