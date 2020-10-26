كهرباء غزة: تعطل مفاجئ على خط الشعف المغذي لمحافظة شمال القطاع

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رام الله - دنيا الوطن

افادت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، أن تعطلاً مفاجئاً، طرأ مساء اليوم الاثنين، على خط الشعف المغذي لمحافظة غزة من داخل الأراضي المحتلة عام 1984.



وأشارت الشركة في تصريح مقتضب لها، وصل "دنيا الوطن"، إلى أنه جاري التواصل مع الجهات المختصة؛ لإعادته للخدمة.