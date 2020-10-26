إعلام الاحتلال: انفجارات بمستوطنات غلاف غزة ناجمة عن بالونات مفخخة

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد موقع (حدشوت بتاخون سدي) الإسرائيلي، أنه سمع، مساء اليوم الاثنين، دوي انفجارات قوية في عدة مستوطنات بغلاف غزة، قرب الحدود مع القطاع.



وأشار الموقع، إلى أنه بعد الفحص، تبين أن الانفجارات، التي سمعت بالمستوطنات، ناجمة عن بالونات مفخخة، أطلقت من قطاع غزة، على حد زعمه.