تفاصيل الاتفاق بين اللجنة الحكومية وأصحاب المولدات الكهربائية بغزة

قال رئيس اللجنة الحكومية لمتابعة ملف المولدات الكهربائية في قطاع غزة، موسى السماك: إن المفاوضات مع أصحاب المولدات استمرت لأسبوعين متتاليين، وخلصت المفاوضات لفترة تجريبة تبداً من 1/11 وحتى 30/11 مع تشكيل لجنة لمتابعة هذا الملف في الميدان، وفق معايير محددة.



وأوضح السماك، وفق قناة (الأقصى)، أنه تم الاتفاق مع مكتب هندسي لديه القدرة للنزول إلى الميدان؛ لمتابعة العمل على أن تكون اللجنة برئاسة الحكومة لأنه في النهاية ملف حكومي كامل، وتم إشراك القطاع الخاص بذلك.



وأشار إلى أنه تم وضع سيناريوهات مختلفة، والقرار النهائي سيكون بيد اللجنة والحكومة، وبكل تأكيد لن يتم ظلم أحد، حيث لن نظلم أصحاب المولدات على حساب راحة المواطن، ولن نظلم المواطن على حساب راحة أصحاب مولدات، وستتم دراسة الملف بعناية تامة، وستكون النتائج مرضية للجميع.



وشدد السماك على أن تسعيرة الأربعة شيكل لن تعود مطلقاً، وهذا ما تم الحديث به مع أصحاب المولدات، وتحدثنا عن ضمانات بأن الحساب، سيكون على سعر 2.5 كسلفة، حتى يتم الوصول إلى التسعيرة النهاية مع نهاية شهر 11.



ولفت إلى أنه بانتهاء دراسة الملف والوصول إلى قناعة سيتم الإعلان عن ذلك، وسيكون التراضي هو الأساس، مشيراً إلى أنه في حال كان هناك فارق في السعر، سيكون هذا الفارق بسيطاً.

رام الله - دنيا الوطن