شؤون فلسطينية

التعليم بغزة تُوضّح مستجدات استئناف العملية التعليمية للمرحلة الابتدائية

التعليم بغزة تُوضّح مستجدات استئناف العملية التعليمية للمرحلة الابتدائية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير مديرية غرب غزة، بوزارة التربية والتعليم، عبد القادر أبو علي، إن الأمور الدراسية للمرحلة الثانية، سارت اليوم بشكل رائع، ولم نتوقع هذه الجهوزية والاستعدادات من أولياء الأمور والطلبة، والتزامهم بالإجراءات الوقائية.

وقال أبو علي، وفق إذاعة (القدس): "لمسنا رغبة لدى الطلاب بالرجوع لمقاعد الدراسة، ولديهم الاستعداد للتعلم الوجاهي، وخضنا مع طلبة الثانوية التجربة الأولى، خلال أسبوعين، ونجحت بفضل الله ثم جهود المخلصين من مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب، لذلك باشرنا في المرحلة الثانية".

وأضاف أبو علي: "وزارة التربية والتعليم اتخذت قراراً صائباً بعودة التعليم الوجاهي، ونأمل ألا تسجل أي مخالفات في المراحل المقبلة، أما بالنسبة للمناطق المصنفة حمراء، يتم التعامل معها حسب الإرشادات، ولن تستأنف فيها الدراسة، وليبقى الطلبة في بيوتهم".

وأكمل: "هناك رغبة من الطلاب والمعلمين، بأن يتم استئناف الدراسة مع اتخاذ إجراءات السلامة والوقاية، وبحثنا الانتقال للمرحلة الثالثة من الدراسة، والتي تخص المرحلة الابتدائية التي تعد النسبة الأكبر من الطلاب، وفي حال تم اتخاذ موقف، سنعلن عنه".

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