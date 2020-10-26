وزارة الصحة: الإزدياد في أعداد الإصابات بفيروس (كورونا) في القطاع مقلق جداً

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال مستشار وزيرة الصحة في قطاع غزة، فتحي أبو وردة، إن الازدياد في عدد الاصابات بفيروس (كورونا) في القطاع مقلق جداً سيما مع قرب فصل الشتاء مشيراً إلى أنه تم تجهيز خيام في كل مستشفى لتقييم الحالات.



وأوضح أبو وردة، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن عدد الاصابات النشطة في القطاع بلغ 2070 حالة و31 حالة وفاة، مشيراً إلى أن هناك مناطق مغلقة بشكل كامل بسبب تفشي الفيروس فيها.