شؤون فلسطينية

مجلس الوزراء: صرف رواتب الموظفين الأحد المقبل بدءا بالتعليم والصحة والأمن

مجلس الوزراء: صرف رواتب الموظفين الأحد المقبل بدءا بالتعليم والصحة والأمن
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مجلس الوزراء، مساء اليوم الاثنين، صرف رواتب الموظفين يوم الأحد المقبل، بنسبة 50% بدءاً بالتعليم والصحة والأمن، على أن يتبعها صرف رواتب جميع الموظفين تباعا.

وأوضح مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، أنه إذا سمحت الظروف النقدية في تعديل نسبة الحد الأدنى فستقوم وزارة المالية بذلك، معرباً عن تقديره  للكادر الصحي والأمني في أداء واجبهم الوطني رغم التحديات غير المسبوقة التي تفرضها الحالة الوبائية والأوضاع الاقتصادية.

أخبار ذات صلة

التعليم بغزة توضح مستجدات استئناف العملية التعليمية للمرحلة الابتدائية

التعليم بغزة توضح مستجدات استئناف العملية التعليمية للمرحلة الابتدائية

وزارة الصحة: الإزدياد في أعداد الإصابات بفيروس (كورونا) في القطاع مقلق جداً

وزارة الصحة: الإزدياد في أعداد الإصابات بفيروس (كورونا) في القطاع مقلق جداً

الخارجية: 274 حالة وفاة و6596 إصابة بكورونا في صفوف جالياتنا حول العالم

الخارجية: 274 حالة وفاة و6596 إصابة بكورونا في صفوف جالياتنا حول العالم

طالع قرارات مجلس الوزراء الفلسطيني

طالع قرارات مجلس الوزراء الفلسطيني

طبيب يدين تجريف سلطات الاحتلال أرض مخصصة لإقامة حديقة لذوي الاعاقة بسلفيت

طبيب يدين تجريف سلطات الاحتلال أرض مخصصة لإقامة حديقة لذوي الاعاقة بسلفيت

صبري صيدم: الخطوات الفلسطيينة الداخلية تحظى بدعم قوى عربية وإقليمية

صبري صيدم: الخطوات الفلسطيينة الداخلية تحظى بدعم قوى عربية وإقليمية

قوات القمع تقتحم قسم (7) في سجن (ريمون)

قوات القمع تقتحم قسم (7) في سجن (ريمون)

محكمة جرائم الفساد تدين متهما بجريمة إساءة استعمال السلطة

محكمة جرائم الفساد تدين متهما بجريمة إساءة استعمال السلطة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الخارجية: 274 حالة وفاة و6596 إصابة بكورونا في صفوف جالياتنا حول العالم

الخارجية: 274 حالة وفاة و6596 إصابة بكورونا في صفوف جالياتنا حول العالم

طبيب يدين تجريف سلطات الاحتلال أرض مخصصة لإقامة حديقة لذوي الاعاقة بسلفيت

طبيب يدين تجريف سلطات الاحتلال أرض مخصصة لإقامة حديقة لذوي الاعاقة بسلفيت

قوات القمع تقتحم قسم (7) في سجن (ريمون)

قوات القمع تقتحم قسم (7) في سجن (ريمون)

محكمة جرائم الفساد تدين متهما بجريمة إساءة استعمال السلطة

محكمة جرائم الفساد تدين متهما بجريمة إساءة استعمال السلطة

الاحتلال يصادق على البدء ببناء وحدات استيطانية شرق بيت لحم

الاحتلال يصادق على البدء ببناء وحدات استيطانية شرق بيت لحم

العثور على جثة طفل رضيع شبه متحللة برام الله والشرطة تفتح تحقيقاً

العثور على جثة طفل رضيع شبه متحللة برام الله والشرطة تفتح تحقيقاً

أبو ظريفة يحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الأخرس

أبو ظريفة يحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الأخرس

الخالدي: عقد مؤتمر دولي للسلام مطلب فلسطيني لبناء مفاوضات ركيزتها الشرعية الدولية

الخالدي: عقد مؤتمر دولي للسلام مطلب فلسطيني لبناء مفاوضات ركيزتها الشرعية الدولية

منوعات

برسالة غرامية.. (آيتن عامر) تتغزل في زوجها محمد عز العرب

برسالة غرامية.. (آيتن عامر) تتغزل في زوجها محمد عز العرب

هكذا سخر أحمد فهمي من عدم دعوته وزوجته الى مهرجان الجونة

هكذا سخر أحمد فهمي من عدم دعوته وزوجته الى مهرجان الجونة

صور: يسرا اللوزي جريئة كما لم تشاهدها من قبل في &#34;طاقة حب&#34;

صور: يسرا اللوزي جريئة كما لم تشاهدها من قبل في "طاقة حب"

شاهد: هل تنازلت مها أبو عوف عن 20 مليون جنيه ميراثها من عمر خورشيد؟

شاهد: هل تنازلت مها أبو عوف عن 20 مليون جنيه ميراثها من عمر خورشيد؟

شاهد بالصور: دعوات لترميم مقبرة رجاء الجداوي ورد صادم من ابنتها

شاهد بالصور: دعوات لترميم مقبرة رجاء الجداوي ورد صادم من ابنتها

صور: كيف كانت سلاف فواخرجي بعمر الـ18؟

صور: كيف كانت سلاف فواخرجي بعمر الـ18؟

صور: يسرا تدشن تطبيق &#34;حريف تمثيل&#34; لاكتشاف المواهب الشابة

صور: يسرا تدشن تطبيق "حريف تمثيل" لاكتشاف المواهب الشابة

شاهد: دانة مارديني تؤكد أنها بخير ولا صحة لما يشاع عن مرضها

شاهد: دانة مارديني تؤكد أنها بخير ولا صحة لما يشاع عن مرضها

صور: تجاوزت إحداها مليوني دولار.. أغلى أحذية مشاهير العالم

صور: تجاوزت إحداها مليوني دولار.. أغلى أحذية مشاهير العالم

شاهد: يلقبها بملكتي ويقلد قصات شعرها.. قصة حب (جايسون موموا) وزوجته الأسطورية

شاهد: يلقبها بملكتي ويقلد قصات شعرها.. قصة حب (جايسون موموا) وزوجته الأسطورية

عربي

أنباء عن وفاة &#34;عزة الدوري&#34; النائب السابق لصدام حسين

أنباء عن وفاة "عزة الدوري" النائب السابق لصدام حسين

السيسي يُمدد حالة الطوارئ

السيسي يُمدد حالة الطوارئ

وفاة برلماني مصري سابق بعد إعلان نتيجة زوجته في الانتخابات

وفاة برلماني مصري سابق بعد إعلان نتيجة زوجته في الانتخابات

شاهد: الملك عبد الله والملكة رانيا يطمئنان على المصابين الأردنيين في فرنسا

شاهد: الملك عبد الله والملكة رانيا يطمئنان على المصابين الأردنيين في فرنسا