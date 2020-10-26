مجلس الوزراء: صرف رواتب الموظفين الأحد المقبل بدءا بالتعليم والصحة والأمن

وأوضح مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، أنه إذا سمحت الظروف النقدية في تعديل نسبة الحد الأدنى فستقوم وزارة المالية بذلك، معرباً عن تقديره للكادر الصحي والأمني في أداء واجبهم الوطني رغم التحديات غير المسبوقة التي تفرضها الحالة الوبائية والأوضاع الاقتصادية.





رام الله - دنيا الوطنأعلن مجلس الوزراء، مساء اليوم الاثنين، صرف رواتب الموظفين يوم الأحد المقبل، بنسبة 50% بدءاً بالتعليم والصحة والأمن، على أن يتبعها صرف رواتب جميع الموظفين تباعا.