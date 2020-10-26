صبري صيدم: الخطوات الفلسطيينة الداخلية تحظى بدعم قوى عربية وإقليمية

قال نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، صبري صيدم، إن الخطوات الفلسطينية الداخلية تحظى بدعم القوى العربية والإقليمية مع التأكيد على أن الخطوات الأخيرة واللقاءات والتفاهمات التي تمت وتتم الان بين القوى والفصائل الفلسطينية كافة هي خطوات فلسطينية القرار والإرادة.



جاء ذلك، استقبل نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح د. صبري صيدم، في مكتبه برام الله اليوم، رئيس الممثلية الألمانية في فلسطين كرستيان كلاغيس، حيث أطلع صيدم كلاغيس على مجمل التطورات على الساحة الفلسطينية خصوصاً فيما يتعلق بالتهديدات الإسرائيلية المتعلقة بالضم والإمعان الإسرائيلي في التنصل من الالتزامات والتعهدات الدولية الصادرة عن مؤسسات المجتمع الدولي والأمم المتحدة.



وتطرق اللقاء إلى الخطوات الفلسطينية الداخلية المتعلقة بإنهاء الانقسام والتوجه إلى صندوق الاقتراع لتجديد شرعية النظام الفلسطيني مؤكداً وجود خطوات في وقت قريب جداً بإتجاه طي صفحة الانقسام وتوحيد البيت الفلسطيني لمواجهة التعنت الأمريكي الإسرائيلي وفي ظل غياب رؤية دولية وعربية لمعالجة القضية الفلسطينية،



ووجه صيدم شكره العميق لحكومة المانيا وللشعب الألماني على الدعم المتواصل للقضية الفلسطينية مشدداً على أهمية دعم موقف القيادة الفلسطينية في إنجاز المصالحة الوطنية والإنتخابات.



رام الله - دنيا الوطن