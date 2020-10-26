شؤون فلسطينية

قوات القمع تقتحم قسم (7) في سجن (ريمون)

قوات القمع تقتحم قسم (7) في سجن (ريمون)
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات القمع داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، قسم (7) في سجن "ريمون" وشرعت بعمليات تفتيش واسعة.

وقال نادي الأسير في بيان له، إن إدارة سجون الاحتلال صعّدت من عمليات الاقتحام التي تُشكل أبرز أدوات القمع والتنكيل المُستخدمة بحق الأسرى، وشهد الأسرى منذ مطلع العام الماضي، أعنف عمليات الاقتحام، وأُصيب العشرات من الأسرى بجروح بعضها خطيرة.

وكانت قوات الاحتلال القمعية المكونة من "المتساداه، ودرور، واليماز" التي تعتبر الأعنف من حيث القمع، قد اقتحمت أمس قسم الأسرى الأشبال في سجن عوفر ونقلتهم وممثليهم إلى قسم 18 للتفتيش.

يُشار إلى أن عدد الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال يبلغ نحو 155 طفلا موزعين على سجون: عوفر، والدامون، ومجدو، فيما يبلغ عدد الأسرى الكلي في سجن "عوفر" قرابة 850 أسيرا.

ويمارس الاحتلال كل أصناف التعذيب النفسي والجسدي بحق الأسرى، وتتبع معهم سياسة الإهمال الطبي بهدف قتلهم ببطء، وإذلالهم وإجبارهم على تنفيذ أوامر إدارة السجن، والقضاء على أي مظاهر احتجاج ولفرض سياسة الأمر الواقع عليهم.

ويرى متابعون أن تلك القوات تعمل على توثيق ما تقوم به من عمليات قمع، على اعتبار أنه إنجاز وانتصار، ومن ناحية ثانية لمعالجة ما يمكن أن يسجل قصوراً أو ثغرات من وجهة نظرهم.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 4700 أسير، منهم 41 أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو 160.

أما عدد المعتقلين الإداريين فيتجاوز 400 أسير في حين بلغ عدد الأسرى المرضى قرابة 700 أسير، منهم 300 حالة مرضية مزمنة بحاجة لعلاج مستمر، و10 على الأقل مصابون بالسرطان وبأورام بدرجات متفاوتة.

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