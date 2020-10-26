محكمة جرائم الفساد تدين متهما بجريمة إساءة استعمال السلطة
رام الله - دنيا الوطن
ادانت محكمة جرائم الفساد المنعقدة في رام الله، اليوم الإثنين الموافق 26/10/2020 في الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي عادل أبو صالح وعضوية القاضي رامز جمهور والقاضي محمد رسول، المتهم (ع.م) والذي يعمل موظفاً عاماً بجريمة إساءة استعمال السلطة خلافاً لأحكام المادة (182/1) من قانون العقوبات الاردني رقم (16) لسنة 1960م، وحكمت عليه بالسجن الفعلي مدة ثلاثة اشهر، والزامه بنفقات محاكمة بقيمة 500 دينار أردني، وتقرر إرجاء تنفيذ العقوبة لحين البت بالإستئناف.
ادانت محكمة جرائم الفساد المنعقدة في رام الله، اليوم الإثنين الموافق 26/10/2020 في الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي عادل أبو صالح وعضوية القاضي رامز جمهور والقاضي محمد رسول، المتهم (ع.م) والذي يعمل موظفاً عاماً بجريمة إساءة استعمال السلطة خلافاً لأحكام المادة (182/1) من قانون العقوبات الاردني رقم (16) لسنة 1960م، وحكمت عليه بالسجن الفعلي مدة ثلاثة اشهر، والزامه بنفقات محاكمة بقيمة 500 دينار أردني، وتقرر إرجاء تنفيذ العقوبة لحين البت بالإستئناف.
جاء ذلك، بناءً على التحقيقات التي قامت بها نيابة جرائم الفساد، والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ سفيان بو زهيرة.
ومن الجدير ذكره بان قرار الادانة جاء بناءً على قرار احالة من رئيس هيئة مكافحة فساد على ضوء التحريات التي قامت بها الهيئة.
ومن الجدير ذكره بان قرار الادانة جاء بناءً على قرار احالة من رئيس هيئة مكافحة فساد على ضوء التحريات التي قامت بها الهيئة.
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