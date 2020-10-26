محكمة جرائم الفساد تدين متهما بجريمة إساءة استعمال السلطة



ومن الجدير ذكره بان قرار الادانة جاء بناءً على قرار احالة من رئيس هيئة مكافحة فساد على ضوء التحريات التي قامت بها الهيئة.

جاء ذلك، بناءً على التحقيقات التي قامت بها نيابة جرائم الفساد، والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ سفيان بو زهيرة.