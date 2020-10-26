بريطانيا توجه دعوة للفلسطينيين والإسرائيليين بشأن حل الدولتين

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رام الله - دنيا الوطن

قال ممثل المملكة المتحدة في جلسة مجلس الأمن الخاصة جونثان ألين، المنعقدة مساء اليوم الاثنين، لمناقشة دعوة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام، إنه يجب حل النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي.



وأضاف انه لبناء الثقة يجب وضع حد للإجراءات على الأرض، خاصة بناء 5000 وحدة استيطانية في قلب الضفة الغربية، لأن توسيع المستوطنات ينتهك القانون الدولي، منددا بهدم المنازل وطرد الفلسطينيين من منازلهم وبالذات في القدس الشرقية، وفق وكالة (وفا).



وأكد أن بريطانيا تشعر بالقلق من هدم مدرسة دولية يمولها المجتمع الدولي في رأس التين قرب رام الله، مضيفاً: "نحن ندعو إسرائيل لوقف إجراءاتها، حيث عبرت بلادي عن قلقها تجاه ازدياد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، خصوصا ضد قاطفي الزيتون في الضفة الغربية".