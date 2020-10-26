شؤون فلسطينية

بريطانيا توجه دعوة للفلسطينيين والإسرائيليين بشأن حل الدولتين

بريطانيا توجه دعوة للفلسطينيين والإسرائيليين بشأن حل الدولتين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال ممثل المملكة المتحدة في جلسة مجلس الأمن الخاصة جونثان ألين، المنعقدة مساء اليوم الاثنين، لمناقشة دعوة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام، إنه يجب حل النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي.

وأضاف انه لبناء الثقة يجب وضع حد للإجراءات على الأرض، خاصة بناء 5000 وحدة استيطانية في قلب الضفة الغربية، لأن توسيع المستوطنات ينتهك القانون الدولي، منددا بهدم المنازل وطرد الفلسطينيين من منازلهم وبالذات في القدس الشرقية، وفق وكالة (وفا).

وأكد أن بريطانيا تشعر بالقلق من هدم مدرسة دولية يمولها المجتمع الدولي في رأس التين قرب رام الله، مضيفاً: "نحن ندعو إسرائيل لوقف إجراءاتها، حيث عبرت بلادي عن قلقها تجاه ازدياد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، خصوصا ضد قاطفي الزيتون في الضفة الغربية".

أخبار ذات صلة

قوات القمع تقتحم قسم (7) في سجن (ريمون)

قوات القمع تقتحم قسم (7) في سجن (ريمون)

محكمة جرائم الفساد تدين متهما بجريمة إساءة استعمال السلطة

محكمة جرائم الفساد تدين متهما بجريمة إساءة استعمال السلطة

اشتية: الانتخابات القادمة سنعمل على زيادة الكوتة النسائية وستكون أكثر من 30%

اشتية: الانتخابات القادمة سنعمل على زيادة الكوتة النسائية وستكون أكثر من 30%

الاحتلال يصادق على البدء ببناء وحدات استيطانية شرق بيت لحم

الاحتلال يصادق على البدء ببناء وحدات استيطانية شرق بيت لحم

العثور على جثة طفل رضيع شبه متحللة برام الله والشرطة تفتح تحقيقاً

العثور على جثة طفل رضيع شبه متحللة برام الله والشرطة تفتح تحقيقاً

بعد إصابة عدد من كوادره بـ(كورونا).. مجمع ناصر الطبي بخانيونس يتخذ سلسلة قرارات

بعد إصابة عدد من كوادره بـ(كورونا).. مجمع ناصر الطبي بخانيونس يتخذ سلسلة قرارات

أبو ظريفة يحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الأخرس

أبو ظريفة يحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الأخرس

الخالدي: عقد مؤتمر دولي للسلام مطلب فلسطيني لبناء مفاوضات ركيزتها الشرعية الدولية

الخالدي: عقد مؤتمر دولي للسلام مطلب فلسطيني لبناء مفاوضات ركيزتها الشرعية الدولية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

قوات القمع تقتحم قسم (7) في سجن (ريمون)

قوات القمع تقتحم قسم (7) في سجن (ريمون)

محكمة جرائم الفساد تدين متهما بجريمة إساءة استعمال السلطة

محكمة جرائم الفساد تدين متهما بجريمة إساءة استعمال السلطة

الخالدي: عقد مؤتمر دولي للسلام مطلب فلسطيني لبناء مفاوضات ركيزتها الشرعية الدولية

الخالدي: عقد مؤتمر دولي للسلام مطلب فلسطيني لبناء مفاوضات ركيزتها الشرعية الدولية

سفير فنزويلا لدى فلسطين: نؤكد على موقفنا الداعم للقضية الفلسطينية والضم غير قانوني

سفير فنزويلا لدى فلسطين: نؤكد على موقفنا الداعم للقضية الفلسطينية والضم غير قانوني

انطلاق جلسة مجلس الأمن لمناقشة رؤية الرئيس عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام

انطلاق جلسة مجلس الأمن لمناقشة رؤية الرئيس عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام

إيهاب الغصين يتسلم مهامه بمنصب وكيل وزارة العمل في غزة

إيهاب الغصين يتسلم مهامه بمنصب وكيل وزارة العمل في غزة

غزة: مباحث (كورونا) تُغلق 49 محلاً ومنشأة مخالفة بمحافظات القطاع

غزة: مباحث (كورونا) تُغلق 49 محلاً ومنشأة مخالفة بمحافظات القطاع

الاحتلال يصور منزلاً و&#34;بركسات&#34; في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم

الاحتلال يصور منزلاً و"بركسات" في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم

منوعات

برسالة غرامية.. (آيتن عامر) تتغزل في زوجها محمد عز العرب

برسالة غرامية.. (آيتن عامر) تتغزل في زوجها محمد عز العرب

هكذا سخر أحمد فهمي من عدم دعوته وزوجته الى مهرجان الجونة

هكذا سخر أحمد فهمي من عدم دعوته وزوجته الى مهرجان الجونة

صور: يسرا اللوزي جريئة كما لم تشاهدها من قبل في &#34;طاقة حب&#34;

صور: يسرا اللوزي جريئة كما لم تشاهدها من قبل في "طاقة حب"

شاهد: هل تنازلت مها أبو عوف عن 20 مليون جنيه ميراثها من عمر خورشيد؟

شاهد: هل تنازلت مها أبو عوف عن 20 مليون جنيه ميراثها من عمر خورشيد؟

شاهد بالصور: دعوات لترميم مقبرة رجاء الجداوي ورد صادم من ابنتها

شاهد بالصور: دعوات لترميم مقبرة رجاء الجداوي ورد صادم من ابنتها

صور: كيف كانت سلاف فواخرجي بعمر الـ18؟

صور: كيف كانت سلاف فواخرجي بعمر الـ18؟

صور: يسرا تدشن تطبيق &#34;حريف تمثيل&#34; لاكتشاف المواهب الشابة

صور: يسرا تدشن تطبيق "حريف تمثيل" لاكتشاف المواهب الشابة

شاهد: دانة مارديني تؤكد أنها بخير ولا صحة لما يشاع عن مرضها

شاهد: دانة مارديني تؤكد أنها بخير ولا صحة لما يشاع عن مرضها

صور: تجاوزت إحداها مليوني دولار.. أغلى أحذية مشاهير العالم

صور: تجاوزت إحداها مليوني دولار.. أغلى أحذية مشاهير العالم

شاهد: يلقبها بملكتي ويقلد قصات شعرها.. قصة حب (جايسون موموا) وزوجته الأسطورية

شاهد: يلقبها بملكتي ويقلد قصات شعرها.. قصة حب (جايسون موموا) وزوجته الأسطورية

عربي

أنباء عن وفاة &#34;عزة الدوري&#34; النائب السابق لصدام حسين

أنباء عن وفاة "عزة الدوري" النائب السابق لصدام حسين

السيسي يُمدد حالة الطوارئ

السيسي يُمدد حالة الطوارئ

وفاة برلماني مصري سابق بعد إعلان نتيجة زوجته في الانتخابات

وفاة برلماني مصري سابق بعد إعلان نتيجة زوجته في الانتخابات

شاهد: الملك عبد الله والملكة رانيا يطمئنان على المصابين الأردنيين في فرنسا

شاهد: الملك عبد الله والملكة رانيا يطمئنان على المصابين الأردنيين في فرنسا