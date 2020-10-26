الاحتلال يصادق على البدء ببناء وحدات استيطانية شرق بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على البدء في بناء وحدات استيطانية شرق مستوطنة (نوكاديم) المقامة على أراضي بلدة تقوع شرق محافظة بيت لحم.



وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية: "إن الاحتلال صادق على البدء في بناء وحدات استيطانية شرق مستوطنة (نوكاديم) المقامة على أراضي بلدة تقوع وقرية بيت تعمر المجاورة"، بحسب ما جا ءعلى موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



يذكر أن الاحتلال صادق خلال الاسابيع الماضية على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية على أراضي المواطنين في محافظة بيت لحم.