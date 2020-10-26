العثور على جثة طفل رضيع شبه متحللة برام الله والشرطة تفتح تحقيقاً





وقال العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة: "أثناء مرور دورية للشرطة الخاصة عثرت بجانب الطريق على جثة لطفل رضيع شبه متحلله"، بحسب ما جاء على موقع الشرطة الفلسطينية الالكتروني.

واضاف: "النيابة العامة باشرت باجراءات التحقيق فيما باشرت الشرطة اجراءات البحث والتحري وجمع الاستدلالات الاولية لمعرفة ظروف وملابسات الوفاة".

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الشرطة الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، أنها عثرت على جثة طفل رضيع، شبه متحللة، في مدينة رام الله وجرى فتح تحقيق بالحادث.