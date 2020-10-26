العثور على جثة طفل رضيع شبه متحللة برام الله والشرطة تفتح تحقيقاً
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الشرطة الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، أنها عثرت على جثة طفل رضيع، شبه متحللة، في مدينة رام الله وجرى فتح تحقيق بالحادث.
واضاف: "النيابة العامة باشرت باجراءات التحقيق فيما باشرت الشرطة اجراءات البحث والتحري وجمع الاستدلالات الاولية لمعرفة ظروف وملابسات الوفاة".
أعلنت الشرطة الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، أنها عثرت على جثة طفل رضيع، شبه متحللة، في مدينة رام الله وجرى فتح تحقيق بالحادث.
وقال العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة: "أثناء مرور دورية للشرطة الخاصة عثرت بجانب الطريق على جثة لطفل رضيع شبه متحلله"، بحسب ما جاء على موقع الشرطة الفلسطينية الالكتروني.
واضاف: "النيابة العامة باشرت باجراءات التحقيق فيما باشرت الشرطة اجراءات البحث والتحري وجمع الاستدلالات الاولية لمعرفة ظروف وملابسات الوفاة".
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