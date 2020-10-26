بعد إصابة عدد من كوادره بـ(كورونا).. مجمع ناصر الطبي بخانيونس يتخذ سلسلة قرارات



كما وشددت الادارة على ضرورة التزام المواطنين المراجعين للعيادات الخارجية، بساعة محددة لدخول المستشفى، حيث سيتم اعتماد سياسة التفويج ابتداءا من الأحد الاول من تشرين الثاني/ نوفمبر، مناشدة المواطنين عدم الحضور لمجمع ناصر الطبي إلا للضرورة القصوى حفاظا على السلامة العامة .



وفي سياق متصل، اعلن مجمع ناصر الطبي على دمج جزء من مبنى مستشفى الخير التابع لجمعية الصحابة الواقع خلف مركز شرطة غرب خانيونس ليكون داخل نطاق عمل المجمع ضمن اتفاقية مبرمة بين الطرفين وذلك ضمن مجهودات وزارة الصحة للتخفيف من الإزدحام والحفاظ على التباعد الإجتماعي حيث تم تفعيل عمل عيادات وعمليات قسم جراحة العيون وعيادات اقسام الباطنة التخصصية والعامة وانه يمكن للجمهور مراجعة الاقسام المذكورة في مستشفى الخير حاليا وليس في مجمع ناصر الطبي.



رام الله - دنيا الوطنأعلن مجمع ناصر الطبي بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، صباح اليوم الأثنين، اصابة عدد من الكوادر الطبية بفيروس (كورونا)، مؤكدا أنه سيتخذ اجراءات مشددة في الأيام المقبلة؛ للحد من الإكتظاظ داخل المجمع ومنع نقل العدوى للمرضى والكوادر الطبية داخل المجمع .وفي ذات السياق شددت ادارة المجمع على انه لن يسمح سوى لمرافق واحد للمريض بدخول المجمع، بالإضافة الى منع الزيارات بشكل تام ولن يتم السماح لدخول الزائرين و تخطي النقطة الأمنية على بوابات المجمع.