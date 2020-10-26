شؤون فلسطينية

ما اخر مستجدات الجلسة المقبلة الخاصة بقضية وفاة الفتاة إسراء غريب؟

ما اخر مستجدات الجلسة المقبلة الخاصة بقضية وفاة الفتاة إسراء غريب؟
رام الله - دنيا الوطن
أوضح القاضي جمال شديد، رئيس محكمة بداية بيت لحم المختصة بمحاكمة المتهمين في قضية وفاة الفتاة الفلسطينية إسراء غريّب، أن الشرطة لم تتمكن للمرة الثانية إحضار المتهمين للمثول أمام محكمة بيت لحم من مكان توقيفهم في رام الله ، نتيجة لتوقف التنسيق مع الجهات الإسرائيلية.

و كانت المحكمة قد عيّنت يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 27/10/2020 موعداً لنظر الجلسة القادمة من المحاكمة، بعد تأجيلها في المرة السابقة لذات المشكلة في نقل المتهمين من مكان توقيفهم.

وبحسب المركز الإعلامي القضائي، فقد أوضح شديد أنه وفقاً للمادة 16 من قانون تشكيل المحاكم النظامية، يمكن انتقال الهيئة الحاكمة من محكمة بداية بيت لحم لتنعقد في محكمة بداية رام الله، بمقتضى قرار يصدر عن رئيس المحكمة العليا بناءً على طلب من النائب العام.

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