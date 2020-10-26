الاقتصاد بغزة: ننفي وجود تسوس بكميات الكاجو المستوردة

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رام الله - دنيا الوطن

نفى عبد الفتاح أبو موسى، الناطق باسم وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني في قطاع غزة، الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول وجود تسوس في كميات الكاجو المستوردة إلى قطاع غزة.



وأكد أبو موسى في تصريحات له عبر إذاعة (صوت الأقصى)، أن الكاجو سليم وصالح للاستخدام، ويخضع للرقابة والفحص عند دخوله لقطاع غزة عبر المعابر.



وقال الناطق باسم وزارة الاقتصاد: "لن نسمح بدخول أي سلعة فاسدة ومنتهية الصلاحية، وعلى الفور يتم اتلافها في المعبر مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بذلك".